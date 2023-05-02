Пьяный лихач насмерть сбил девушку во Владивостоке

Mash: пьяный лихач на Audi насмерть сбил девушку и въехал в стенд с ценниками на заправке
Во Владивостоке нетрезвый мужчина на Audi насмерть сбил девушку на тротуаре и въехал в стенд с ценниками на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Отмечается, что 22-летний водитель ехал по Светланской со стороны Луговой. Около АЗС не справился с управлением — машину занесло в сторону тротуара, где шла 23-летняя девушка. Она скончалась на месте.
После удара иномарку выкинуло на встречную полосу — прямо в стенд с ценниками АЗС. Травмы получил 35-летний пассажир Audi. Он же — владелец машины.