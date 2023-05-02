Пьяный лихач насмерть сбил девушку во Владивостоке

Во Владивостоке нетрезвый мужчина на Audi насмерть сбил девушку на тротуаре и въехал в стенд с ценниками на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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Отмечается, что 22-летний водитель ехал по Светланской со стороны Луговой. Около АЗС не справился с управлением — машину занесло в сторону тротуара, где шла 23-летняя девушка. Она скончалась на месте.