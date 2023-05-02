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Металлический отбойник насквозь проткнул Renault Logan в Новочебоксарске

В Новочебоксарске в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Чувашии.

В результате ДТП металлический отбойник насквозь пробил автомобиль
© ГИБДД МВД по Чувашской Республике

«На улице Промышленной женщина-водитель не справилась с управлением Renault Logan и совершила наезд на металлический отбойник. 43-летняя жительница Новочебоксарска и ее 16-летний сын после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а младший сын, которому 2 года, госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по фото, металлический отбойник насквозь пробил автомобиль в момент ДТП. Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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