$80.51-1.0588.37-1.83

В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили катавшегося в ванне россиянина

В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили местного жителя, который ехал на ванне на колесах. О необычном инциденте рассказала пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 1 мая в станице Кугоейской Крыловского района. Ванна передвигалась благодаря прикрученным к ней колесам и мотору от скутера Suzuki. Сам водитель во время беседы с правоохранителями признался, что едет она не слишком хорошо. Транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку.

В отношении водителя составили административный протокол — он, будучи пьяным, отказался от медицинского освидетельствования. Водительских прав у мужчины не было.

Россиянин разъезжал на автомобиле без задних колес по Ставрополю

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге задержали 10-летнего мальчика, который управлял автомобилем. Инспекторы выяснили, что сесть за руль мальчика уговорил его 49-летний отец. На страх ребенка о том, что он может попасть в аварию, мужчина уверял, что ничего подобного не произойдет. На мать и отца составили административные протоколы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий