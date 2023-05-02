В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили катавшегося в ванне россиянина
В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили местного жителя, который ехал на ванне на колесах. О необычном инциденте рассказала пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел 1 мая в станице Кугоейской Крыловского района. Ванна передвигалась благодаря прикрученным к ней колесам и мотору от скутера Suzuki. Сам водитель во время беседы с правоохранителями признался, что едет она не слишком хорошо. Транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку.
В отношении водителя составили административный протокол — он, будучи пьяным, отказался от медицинского освидетельствования. Водительских прав у мужчины не было.
Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге задержали 10-летнего мальчика, который управлял автомобилем. Инспекторы выяснили, что сесть за руль мальчика уговорил его 49-летний отец. На страх ребенка о том, что он может попасть в аварию, мужчина уверял, что ничего подобного не произойдет. На мать и отца составили административные протоколы.