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Жуткое ДТП в Индии: погибли 10 человек

В индийском Чхаттисгархе произошла смертельная авария с участием грузовика и легкового авто. В ДТП погибли десять человек.

Жуткое ДТП в Индии: погибли 10 человек
© РИА Новости

«Десять человек погибли и один ребенок серьезно пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля недалеко от Джакарты в районе Балод», - приводит газета Hindustan Times слова начальника полиции округа Джитендры Кумара Ядава.

В настоящее время правоохранители ведут поиски водителя грузовика.

Ранее "Свободная пресса" писала о ДТП в Московской области. Возле деревни Карпово в аварию угодили такси марки Hyundai и автомобиль Volvo. Известно, что таксист погиб на месте. В другом автомобиле пострадали два человека.

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