Жуткое ДТП в Индии: погибли 10 человек
В индийском Чхаттисгархе произошла смертельная авария с участием грузовика и легкового авто. В ДТП погибли десять человек.
«Десять человек погибли и один ребенок серьезно пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля недалеко от Джакарты в районе Балод», - приводит газета Hindustan Times слова начальника полиции округа Джитендры Кумара Ядава.
В настоящее время правоохранители ведут поиски водителя грузовика.
Ранее "Свободная пресса" писала о ДТП в Московской области. Возле деревни Карпово в аварию угодили такси марки Hyundai и автомобиль Volvo. Известно, что таксист погиб на месте. В другом автомобиле пострадали два человека.