Таксист погиб в ДТП с иномаркой в Подмосковье
В Московской области произошло ДТП на Егорьевском шоссе возле деревни Карпово.
Как сообщает телеканал «360», авария произошла с участием такси марки Hyundai и автомобиля Volvo. Машины столкнулись лоб в лоб. У обоих автомобилей смяло капот. У Hyundai повреждена пассажирская дверь.
Известно, что таксист погиб на месте. В другом автомобиле пострадали два человека.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Подробности дорожного инцидента выясняются.
Ранее «СП» писала, что на Киевском шоссе в Московской области столкнулись сразу семь автомобилей.