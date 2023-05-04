Таксист погиб в ДТП с иномаркой в Подмосковье

В Московской области произошло ДТП на Егорьевском шоссе возле деревни Карпово.

Как сообщает телеканал «360», авария произошла с участием такси марки Hyundai и автомобиля Volvo. Машины столкнулись лоб в лоб. У обоих автомобилей смяло капот. У Hyundai повреждена пассажирская дверь.

Известно, что таксист погиб на месте. В другом автомобиле пострадали два человека.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Подробности дорожного инцидента выясняются.