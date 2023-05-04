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В США полицейский увернулся от BMW, вылетевшей в него со встречной полосы

В штате Вирджиния сотрудник полиции, остановивший автомобиль на трассе, смог избежать серьезных травм после того, как в него врезался BMW, вылетевший на высокой скорости со встречной полосы. Инцидент был записан на видео регистратором, смонтированным в полицейской машине. Об этом сообщает Cardinal News.

Полицейский увернулся от вылетевшей со "встречки" машины
© Газета.Ru

На записи видно, что полицейский в момент инцидента стоит у отбойника на краю трассы и беседует с водителем остановившегося автомобиля через правое окно. В этот момент с встречной полосы вылетел черный автомобиль, который врезался в стоящий BMW 7 Series и полицейскую машину. Сотрудник полиции при этом смог увернуться от удара и получил легкие травмы.

Более серьезно травмированным оказался водитель стоящего седана. За рулем спортивного BMW M3 находился 17-летний водитель, который не справился с управлением. Он и двое его пассажиров также получили легкие ранения.

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