В Нижегородской области после ДТП фуры и цистерны с топливом снаряды рассыпались по трассе. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла еще 3 мая. Машины с опасными грузами столкнулись на трассе М7 недалеко от села Мячково.

телеграм-канал "Baza"

В инциденте никто не пострадал — на выложенных снимках видно, что снаряды не были подготовлены к стрельбе, к ним не был прикручен взрыватель.