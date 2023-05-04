Снаряды рассыпались на российской трассе из-за ДТП фуры и цистерны с топливом
В Нижегородской области после ДТП фуры и цистерны с топливом снаряды рассыпались по трассе. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Уточняется, что авария произошла еще 3 мая. Машины с опасными грузами столкнулись на трассе М7 недалеко от села Мячково.
телеграм-канал "Baza"
В инциденте никто не пострадал — на выложенных снимках видно, что снаряды не были подготовлены к стрельбе, к ним не был прикручен взрыватель.
По предварительной версии, в инциденте виноват водитель фуры со снарядами — он задел бензовоз после того как не справился с управлением. Судя по опубликованным фотографиям, асфальт в районе ДТП был мокрым.