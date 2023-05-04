Три легковушки и эвакуатор столкнулись на западе Москвы

Три легковых автомобиля и эвакуатор столкнулись на западе Москвы
В Москве три легковых автомобиля и эвакуатор попали в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на западе столицы.
«На улице Минской произошло ДТП с участием трех легковых машин и эвакуатора. По предварительным данным, пострадал один человек», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что в районе, где произошло дорожно-транспортное происшествие, затруднено движение автомобильного транспорта. Какие повреждения получили автомобили и по какой причине столкнулись машины, не сообщается.