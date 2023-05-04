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Три легковых автомобиля и эвакуатор столкнулись на западе Москвы

В Москве три легковых автомобиля и эвакуатор попали в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на западе столицы.

Три легковушки и эвакуатор столкнулись на западе Москвы
© Газета.Ru

«На улице Минской произошло ДТП с участием трех легковых машин и эвакуатора. По предварительным данным, пострадал один человек», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в районе, где произошло дорожно-транспортное происшествие, затруднено движение автомобильного транспорта. Какие повреждения получили автомобили и по какой причине столкнулись машины, не сообщается.

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