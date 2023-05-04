Раненый пациент на ходу выпрыгнул из "скорой" и убежал

В Комсомольске-на-Амуре мужчина, которого везли в больницу с ранением шеи, выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Минздраве Хабаровского края.

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Инцидент произошел в четверг утром, момент падения мужчины снял видеорегистратор одной из машин, ехавшей позади «скорой». На записи видно, как пациент открывает заднюю дверь фургона и падает на проезжую часть, после чего встает и убегает.