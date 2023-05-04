$79.31-0.6587.58-0.08

В Хабаровском крае раненый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" и убежал

В Комсомольске-на-Амуре мужчина, которого везли в больницу с ранением шеи, выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Минздраве Хабаровского края.

Раненый пациент на ходу выпрыгнул из "скорой" и убежал
© Газета.Ru

Инцидент произошел в четверг утром, момент падения мужчины снял видеорегистратор одной из машин, ехавшей позади «скорой». На записи видно, как пациент открывает заднюю дверь фургона и падает на проезжую часть, после чего встает и убегает.

В тот момент «скорая» везла раненного в шею мужчину в больницу по улице Ленинградской. 26-летний пациент оказался правонарушителем, которого полиция ранее задержала и передала медикам. Как рассказали в Минздраве, врачи оказали ему первую помощь и везли в стационар под охраной правоохранителей. Отмечается, что после падения из машины беглец отделался ушибами.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий