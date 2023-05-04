В Крыму произошло ДТП со школьным автобусом

В Крыму произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24».

Авария произошла в районе поселка Гурзуф возле центра «Артек». Школьный автобус перевозил учеников из Краснокаменки в Партенит. По пути он столкнулся с легковым автомобилем марки Hyundai Solaris. Оба транспортных средства слетели в кювет.

По данным экстренных служб в результате ДТП пострадали двое взрослых и семеро детей. У них травмы различной степени тяжести.