В российском регионе внедорожник влетел в полную людей остановку

В городе Артем Приморского края внедорожник влетел на остановку общественного транспорта на улице Фрунзе, где находилась толпа людей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

Как сообщили в министерстве, пострадали две женщины, медики оказывают им помощь. Подробности об их состоянии не приводятся. После аварии сотрудники МВД начали проверку.

На кадрах последствий аварии, опубликованных правозащитником Максимом Чихуновым в Telegram-канале, видно, как прохожие пытаются оказать помощь пострадавшим.