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Автомобиль такси сбил двух человек на пешеходном переходе в Москве

В Москве водитель такси сбил двух людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Комсомольском проспекте в районе дома 30 произошло ДТП с участием автомобиля и двух человек, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Позже в прокуратуре Москвы заявили, что в результате ДТП госпитализированы две женщины. Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль дело о ДТП.

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