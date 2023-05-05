Автомобиль такси сбил двух человек на пешеходном переходе в Москве

В Москве водитель такси сбил двух людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На Комсомольском проспекте в районе дома 30 произошло ДТП с участием автомобиля и двух человек, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Позже в прокуратуре Москвы заявили, что в результате ДТП госпитализированы две женщины. Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль дело о ДТП.