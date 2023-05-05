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Автомобиль с пьяной компанией протаранил частный дом в Красноярске

В Красноярске автомобиль врезался в частный дом и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Автомобиль с пьяной компанией протаранил частный дом в Красноярске
© Газета.Ru

Отмечается, что ДТП произошло в районе Покровка. Автомобиль Toyota Mark 2 мчался по улице Гагарина. 23-летний водитель врезался в знак, опору электропередачи, затем в дом на Заречной. Стены вместе с окном снесло ударом. Автомобиль перевернулся. По словам хозяина дома, в автомобиле находилась пьяная компания.

Хозяин дома, водитель и его пассажиры (16, 17 и 24 года) получили травмы.

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