Автомобиль с пьяной компанией протаранил частный дом в Красноярске
В Красноярске автомобиль врезался в частный дом и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Отмечается, что ДТП произошло в районе Покровка. Автомобиль Toyota Mark 2 мчался по улице Гагарина. 23-летний водитель врезался в знак, опору электропередачи, затем в дом на Заречной. Стены вместе с окном снесло ударом. Автомобиль перевернулся. По словам хозяина дома, в автомобиле находилась пьяная компания.
Хозяин дома, водитель и его пассажиры (16, 17 и 24 года) получили травмы.