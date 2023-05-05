Водитель потерял сознание, совершил ДТП и умер

В Благовещенске Амурской области потерявший сознание за рулем водитель универсала Honda врезался во внедорожник SsangYong и скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Амурской области». Инцидент произошел накануне вечером на улице Октябрьской.

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«Водитель 1975 г.р., управляя автомобилем Honda Airwave, в процессе движения потерял сознание, вследствие чего автомобиль Honda Airwave столкнулся с автомобилем Ssang Yong Kyron II. В результате ДТП травмирован пассажир автомобиля Honda Airwave 1978 г.р.», — отмечается в сообщении.