$78.61-0.6987.00-0.58

В Благовещенске водитель Honda потерял сознание, совершил ДТП и умер

В Благовещенске Амурской области потерявший сознание за рулем водитель универсала Honda врезался во внедорожник SsangYong и скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Амурской области». Инцидент произошел накануне вечером на улице Октябрьской.

Водитель потерял сознание, совершил ДТП и умер
© Телеграм-канал »@dpskontrol_28rus»

«Водитель 1975 г.р., управляя автомобилем Honda Airwave, в процессе движения потерял сознание, вследствие чего автомобиль Honda Airwave столкнулся с автомобилем Ssang Yong Kyron II. В результате ДТП травмирован пассажир автомобиля Honda Airwave 1978 г.р.», — отмечается в сообщении.

На видео с последствиями ДТП, опубликованном в Telegram-канале dpscontrol_28rus, видно, что серебристый универсал Honda врезался в заднюю часть внедорожника. Автомобили остановились на середине проезжей части. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи, включая реанимобиль. Водитель Honda умер до их приезда.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий