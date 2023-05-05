Мотоциклист на полном ходу врезался в кроссовер в Москве
В Москве мотоциклист врезался в поворачивающий на перекрестке налево кроссовер. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».
«На Святоозерской ул. (в районе д. 21) произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Судя по видео, кроссовер поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста. По данным Прокуратуры Москвы, за рулем кроссовера находилась женщина. Мужчина, управлявший мотоциклом, госпитализирован.
Прокуратура Восточного административного округа столицы вязала на контроль дело о ДТП.