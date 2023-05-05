На перекрестке в Подмосковье Lada Granta опрокинула машину ДПС

В подмосковном Домодедово Lada Granta на перекрестке трассы А-107 и Каширского шоссе врезалась в патрульный автомобиль ДПС ГИБДД , отчего полицейский Hyundai Solaris перевернулся. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На кадрах с видеорегистратора видно, что Lada Granta на большой скорости движется прямо на зеленый сигнал светофора. Автомобиль ДПС при этом пытался пересечь перекресток в перпендикулярном направлении с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом — «крякалкой». На перекрестке водитель Lada врезался в правый борт патрульного автомобиля, отчего тот опрокинулся набок и отлетел на противоположную сторону проезжей части.