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В Подмосковье Lada протаранила машину ДПС и попала на видео

Автомобиль Lada Granta на скорости протаранил патрульный автомобиль ДПС на перекрестке трассы А-107 и Каширского шоссе в подмосковном Домодедове. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Патрульное авто пересекало перекресток с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, в этот момент Lada проезжала на разрешающий движение сигнал светофора. От удара в правый борт полицейский Hyundai Solaris перевернулся. Пока информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с участием КамАза, который врезался на светофоре сразу в несколько машин.

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