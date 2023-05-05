Автомобиль Lada Granta на скорости протаранил патрульный автомобиль ДПС на перекрестке трассы А-107 и Каширского шоссе в подмосковном Домодедове. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Патрульное авто пересекало перекресток с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, в этот момент Lada проезжала на разрешающий движение сигнал светофора. От удара в правый борт полицейский Hyundai Solaris перевернулся. Пока информации о пострадавших не поступало.