$76.82-1.7984.91-2.09

На Кубани произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

Столкновение шести автомобилей произошло в Темрюкском районе Краснодарского края на автодороге поселок Соленый - Порт Кавказ, сообщили в пятницу в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Кубани произошло массовое ДТП с шестью автомобилями
© РИА Новости

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Темрюкском районе на автодороге поселок Соленый - Порт Кавказ перед железнодорожным переездом с участием шести автомобилей. По предварительным данным, в 16:20 водитель грузового автомобиля Mercedes, который перевозил подсолнечное масло, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с пятью впереди идущими легковыми автомобилями. Предварительно, в ДТП пострадал один человек", - говорится в сообщении.

В результате случившегося произошел разлив содержимого цистерны автомобиля Mercedes на дорогу, в связи с чем временно ограничили движение, последствия устраняют.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий