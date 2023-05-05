На Кубани произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Темрюкском районе на автодороге поселок Соленый - Порт Кавказ перед железнодорожным переездом с участием шести автомобилей. По предварительным данным, в 16:20 водитель грузового автомобиля Mercedes, который перевозил подсолнечное масло, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с пятью впереди идущими легковыми автомобилями. Предварительно, в ДТП пострадал один человек", - говорится в сообщении.