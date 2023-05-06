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На Кубани при столкновении микроавтобуса и легковушки погибли два человека

Столкновение легковушки и микроавтобуса произошло в Туапсинском районе Краснодарского, в результате погибли два человека, еще двое, включая подростка, доставлены в больницу с травмами. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого главка полиции в субботу.

На Кубани столкнулись микроавтобус и легковушка
© РИА Новости

"По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus, двигался со стороны Краснодара в сторону Геленджика, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Ford Transit. В результате ДТП погиб водитель и пассажир Ford Focus, - говорится в сообщении.

Уточняется, что травмы различной степени тяжести получили еще два пассажира Ford Focus, среди которых несовершеннолетняя 2007 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу.

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