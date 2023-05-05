15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 12 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом, который врезался в дерево в Севастополе, трое человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Топик 20 маршрута (частный перевозчик) врезался в дерево в Севастополе в районе улицы Багрия", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что на место происшествия было направлено пять бригад скорой медицинской помощи, которые транспортируют пострадавших. Из них восемь человек находятся в средней степени тяжести, по предварительной информации еще трое — в тяжелом состоянии.

Развожаев подчеркнул, что на месте ДТП также работают представители правоохранительных органов и МЧС.

Позднее в городском МВД заявили, что в результате аварии пострадали 15 человек.