МВД: 15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 12 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом, который врезался в дерево в Севастополе, трое человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Топик 20 маршрута (частный перевозчик) врезался в дерево в Севастополе в районе улицы Багрия", — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что на место происшествия было направлено пять бригад скорой медицинской помощи, которые транспортируют пострадавших. Из них восемь человек находятся в средней степени тяжести, по предварительной информации еще трое — в тяжелом состоянии.
Развожаев подчеркнул, что на месте ДТП также работают представители правоохранительных органов и МЧС.
Позднее в городском МВД заявили, что в результате аварии пострадали 15 человек.
Ранее в пресс-службе УМВД Севастополя заявили, что полуторагодовалая девочка выбежала под колеса автомобиля с детской площадки, пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами.