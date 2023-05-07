Трех человек выбросило из легковушки в ДТП под Тюменью

Трех человек выбросило из перевернувшейся легковушки в результате ДТП в Тюменской области, сообщает областная УГИБДД. Инцидент произошел недалеко от поселка Голышманово на 3-м км грунтовой дороги "д. Средние Чирки- Усть Малые Чирки". Автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 41-летний местный житель, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и двое пассажиров вылетели из машины во время опрокидывания, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель скончался на месте ДТП. 28-летний пассажир получил травмы ребер и головы, 50-летний пассажир отделался ушибами. Отмечается, что оба были пьяны и от госпитализации отказались. По словам мужчин, они приехали в гости, где распивали алкогольные напитки, а затем отправились за добавкой и решили доехать до деревни по старой грунтовой дороге, чтобы не попасться автоинспекторам. Ранее сообщалось, что на Кубани в результате тройного ДТП погиб один человек.