$76.82-1.7984.91-2.09

Трех человек выбросило из легковушки в ДТП под Тюменью

Трех человек выбросило из перевернувшейся легковушки в результате ДТП в Тюменской области, сообщает областная УГИБДД. Инцидент произошел недалеко от поселка Голышманово на 3-м км грунтовой дороги "д. Средние Чирки- Усть Малые Чирки". Автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 41-летний местный житель, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и двое пассажиров вылетели из машины во время опрокидывания, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель скончался на месте ДТП. 28-летний пассажир получил травмы ребер и головы, 50-летний пассажир отделался ушибами. Отмечается, что оба были пьяны и от госпитализации отказались. По словам мужчин, они приехали в гости, где распивали алкогольные напитки, а затем отправились за добавкой и решили доехать до деревни по старой грунтовой дороге, чтобы не попасться автоинспекторам. Ранее сообщалось, что на Кубани в результате тройного ДТП погиб один человек.

Трех человек выбросило из легковушки в ДТП под Тюменью
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий