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Автобус с 30 пассажирами попал в ДТП в Башкирии

В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с двумя легковым автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Башкирии.

Автобус с 30 пассажирами попал в ДТП в Башкирии
© МЧС России

«В Иглинском районе на 1533 км автодороги федерального значения общего пользования М-5 «Урал» восточнее н.п. Тикеево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3-х автотранспортных средств: автомобиль марки Toyota RAV4, автобуса марки Higer и автомобиля марки Chevrolet Niva», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Niva. В автобусе ехали 30 пассажиров, они не получили никаких травм. О том, что стало причиной ДТП, не сообщается.

Ранее стало известно, что ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа привлекла к ответственности водителя автомобиля Hyundai, который перевозил на буксире сноубордиста.

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