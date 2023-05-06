Автобус с 30 пассажирами попал в ДТП в Башкирии

В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с двумя легковым автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Башкирии.

«В Иглинском районе на 1533 км автодороги федерального значения общего пользования М-5 «Урал» восточнее н.п. Тикеево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3-х автотранспортных средств: автомобиль марки Toyota RAV4 , автобуса марки Higer и автомобиля марки Chevrolet Niva », - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Niva. В автобусе ехали 30 пассажиров, они не получили никаких травм. О том, что стало причиной ДТП, не сообщается.