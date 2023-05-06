Житель Москвы врезался в фуру в Воронежской области, два его пассажира погибли

На трассе «Дон» в Богучарском районе Воронежской области 38-летний москвич на внедорожнике Haval врезался в большегрузную фуру, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«В результате ДТП водитель автомобиля Haval получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры указанного автомобиля: 38-летний житель г. Москвы и 55-летний житель г. Одинцово Московской области от полученных травм скончались на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу на 739-м километре трассы М-4 при движении в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель Haval не выдержал дистанцию до идущего впереди большегруза DAF и врезался в его полуприцеп.