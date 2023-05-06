Водителей предупредили об опасности ДТП в период весенней активности лосей

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области предупредил водителей об опасности столкновения с лосями, которая возрастает в начале мая. Соответствующее заявление размещено на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Среди причин, по которым возрастает количество ДТП с лосями, указаны биологические и социальные. В частности, именно в этот период у лосих появляются детеныши, а родившиеся в прошлом году молодые лоси мигрируют в поиске территории для себя. Кроме того, весной значительно возрастает количество автомобилей на дорогах.