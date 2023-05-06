В Якутии из-за ДТП произошел разлив нефтепродуктов на площади почти 500 кв. м
Разлив нефтепродуктов на почву произошел в Мирнинском районе Якутии на общей площади почти 500 кв. м в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщается в субботу на сайте Минэкологии республики.
"Мирнинским комитетом государственного экологического надзора Минэкологии Республики Саха (Якутии) осуществлено выездное обследование, в ходе которого зафиксирован разлив нефтепродуктов на почвенный покров на общей площади 494 кв. м", - говорится в сообщении.
Происшествие произошло в результате ДТП. Специалисты уже отобрали пробы почвы. Обстоятельства выясняются.