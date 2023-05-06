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В Сочи нашли по камерам и арестовали водителя за дрифт на перекрестке

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя Nissan Skyline, который устроил дрифт на перекрестке при запрещающем сигнале светофора. Суд отправил мужчину под арест, сообщается в Telegram-канале "Госавтоинспекция г. Сочи". "В ходе мониторинга камер видеонаблюдения, расположенных на улично-дорожной сети г. Сочи, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено транспортное средство "Ниссан", водитель которого совершил на перекрестке управляемый занос с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, при этом проехав на запрещающий сигнал светофора", - отмечается в сообщении. Полицейские установили 36-летнего водителя и составили в его отношении административные протоколы за многочисленные нарушения ПДД. В их числе проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, разворот в нарушение требований знаков и разметки, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил пользования ремнями безопасности. Кроме того, водитель был уличен в мелком хулиганстве. За это нарушение суд отправил его под административный арест. За выезд на встречную полосу ему также грозит лишение водительских прав. Ранее стало известно, что в Иркутской области отец с малолетней дочерью смог избежать наезда большегрузной фуры, водитель которой не пропустил пешеходов на "зебре".

В Сочи нашли по камерам и арестовали водителя за дрифт на перекрестке
© Газета.Ru
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