Момент взрыва "Нивы" при штурме в Ейске попал на видео

Момент взрыва в автомобиле "Нива" в Ейске, где забаррикадировался 45-летний водитель, попал на видео.Кадры, снятые из соседнего дома, опубликовал Telegram-канал Kub Mash. По его данным, взрыв произошел в момент штурма машины сотрудниками ОМОНа. На кадрах видно, что перед автомобилем остановился микроавтобус Ford, из которого выскочили сотрудники в камуфляжной форме, бронежилетах и касках. В этот момент произошел сильный хлопок, салон синей "Нивы" оказался окутан дымом, вылетели стекла и открылся багажник. В результате инцидента двое омоновцев получили контузию, утверждает Kub Mash. Ранее стало известно, что в результате инцидента погиб 45-летний водитель, который забаррикадировался в автомобиле после остановки сотрудниками ГИБДД и сообщил о взрывном устройстве в машине.