Шайдабек Эседуллаев не справился с управлением на въезде в город Гусь-Хрустальный, в котором жил после переезда из Дагестана. Мужчина стал известен в 2010 году благодаря публикации на YouTube видео, где он говорит ставшую мемом фразу. В 2012-м он рассказывал о происхождении ролика в передаче «Пусть говорят».

Одно из первых сообщений об аварии появилось в группе «Автолюбители г. Гусь-Хрустальный» во «ВКонтакте».

«Межколхозлес. Машина в канаве (в хлам). Снёс бетонный блок, газовую трубу, столб, деревья», — написали там.

Вскоре выяснилось, что разбился Volkswagen Polo. Это произошло недалеко от заправки «Лукойла» в 4:26 утра. Автомобиль пронёсся на большой скорости со стороны Рязани. В какой-то момент Polo оказался на встречке, затем на обочине, где снёс бетонный блок, газовую трубу, а после врезался в столб и деревья. В результате ДТП около 13 домов на Ольховой улице остались без газа.

По данным местного издания «Зебра-ТВ», водитель сразу же погиб на месте ДТП. Оказалось, что это герой всем известного видео Шайдабек Эседуллаев.

В ролике он разговаривает с полицейским и просит ломать его полностью, унижать, говорит, что он спортсмен, и предлагает подраться. Сейчас у видео 12 млн просмотров. В 2012 году в эфире программы «Пусть говорят» с названием «Аффтар жжот» Шайдабек рассказал, что задержали его тогда из-за выпивки — наряд приехал по заявлению. Страж порядка стал его обыскивать, мужчина спросил, всё ли он проверил, а после состоялся известный диалог с разлетевшейся фразой.

Эседуллаев родился в Дагестане в 1966 году, жил в Гусь-Хрустальном, большую часть жизни работал на северных месторождениях.