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Шесть человек стали жертвами ДТП в турецком Хатае

Не менее шести человек скончались после аварии с участием грузовика, который протаранил несколько автомобилей в очереди к АЗС на юго-востоке Турции. Об этом информирует агентство DHA.

Шесть человек стали жертвами ДТП в турецком Хатае
©  depositphotos/fransz

"По предварительным данным, речь идет о шести погибших и 32 раненых", – говорится в сообщении.

Уточняется, что грузовик по неустановленной причине врезался в автомобили, которые стояли в очереди у АЗС недалеко от города Белен провинции Хатай. После этого сам грузовик и два микроавтобуса загорелись. На территорию ЧП прибыли пожарные расчеты, а людей на месте инцидента охватила паника.

Пока что нет информации о личности водителя и обстоятельствах, по которым он мог потерять управление грузовиком.

Ранее сообщалось, что 12 человек, в том числе подростки 15 и 16 лет, получили травмы в ДТП в Севастополе. На место происшествия были направлены пять бригад скорой медицинской помощи.

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