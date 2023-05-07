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В ДТП с тремя автомобилями в Адыгее погиб грудной ребенок

Трехмесячный ребенок погиб и два взрослых человека пострадали в ДТП с участием двух легковых и грузового автомобилей в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале пресс-служба МВД России по республике.

В ДТП с тремя автомобилями в Адыгее погиб грудной ребенок
© РИА Новости

ДТП произошло на участке дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, на территории поселка Энем.

"Предварительно установлено, что 36-летний житель Теучежского района на автомобиле ВАЗ-2113 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым Chevrolet. От удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась с попутным грузовиком MAN с полуприцепом. В результате ДТП трехмесячный мальчик, находившийся в салоне ВАЗа, от полученных травм скончался на месте. Госпитализированы водитель и пассажир Chevrolet - жители Краснодарского края в возрасте 21 года и 27 лет", - говорится в сообщении.

Следственным подразделением полиции проводится проверка. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Тахтамукайского района, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики.

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