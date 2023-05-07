В ДТП с тремя автомобилями в Адыгее погиб грудной ребенок

Трехмесячный ребенок погиб и два взрослых человека пострадали в ДТП с участием двух легковых и грузового автомобилей в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале пресс-служба МВД России по республике.

"Предварительно установлено, что 36-летний житель Теучежского района на автомобиле ВАЗ-2113 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым Chevrolet. От удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась с попутным грузовиком MAN с полуприцепом. В результате ДТП трехмесячный мальчик, находившийся в салоне ВАЗа, от полученных травм скончался на месте. Госпитализированы водитель и пассажир Chevrolet - жители Краснодарского края в возрасте 21 года и 27 лет", - говорится в сообщении.