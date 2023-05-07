В Череповце автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП

В Череповце пенсионер скончался за рулем и попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает «ИА СеверИнформ».

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Инцидент произошел утром 7 мая на Северном шоссе. Автомобиль Daewoo Matiz по касательной столкнулся со стоявшей на месте Toyota, после чего сбил ограждение, въехал на территорию АЗС и оказался на газоне.

За рулем Daewoo находился 76-летний мужчина. По предварительным данным, пенсионеру стало плохо во время поездки, что и спровоцировало аварию. Прибывшие врачи констатировали смерть водителя.