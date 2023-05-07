$76.82-1.7984.91-2.09

В Череповце автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП

В Череповце пенсионер скончался за рулем и попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает «ИА СеверИнформ».

В Череповце автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП
© УМВД

Инцидент произошел утром 7 мая на Северном шоссе. Автомобиль Daewoo Matiz по касательной столкнулся со стоявшей на месте Toyota, после чего сбил ограждение, въехал на территорию АЗС и оказался на газоне.

За рулем Daewoo находился 76-летний мужчина. По предварительным данным, пенсионеру стало плохо во время поездки, что и спровоцировало аварию. Прибывшие врачи констатировали смерть водителя.

В апреле похожий случай произошел в Новосибирске, где автомобиль с мертвым водителем врезался в две «Газели».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий