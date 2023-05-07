В Череповце автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП
В Череповце пенсионер скончался за рулем и попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает «ИА СеверИнформ».
Инцидент произошел утром 7 мая на Северном шоссе. Автомобиль Daewoo Matiz по касательной столкнулся со стоявшей на месте Toyota, после чего сбил ограждение, въехал на территорию АЗС и оказался на газоне.
За рулем Daewoo находился 76-летний мужчина. По предварительным данным, пенсионеру стало плохо во время поездки, что и спровоцировало аварию. Прибывшие врачи констатировали смерть водителя.
В апреле похожий случай произошел в Новосибирске, где автомобиль с мертвым водителем врезался в две «Газели».