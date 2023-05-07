На Каширском шоссе автомобиль сбил пешехода

В районе дома № 51 по проспекту Андропова автомобиль сбил пешехода. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в районе аварии незначительно затруднено движение в сторону центра города. Подробности произошедшего выясняются, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Другое ДТП произошло на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.