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На Каширском шоссе автомобиль сбил пешехода

В районе дома № 51 по проспекту Андропова автомобиль сбил пешехода. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На Каширском шоссе автомобиль сбил пешехода
© ТАСС

Отмечается, что в районе аварии незначительно затруднено движение в сторону центра города. Подробности произошедшего выясняются, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Другое ДТП произошло на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.

Еще одна авария произошла в Москве на Космодамианской набережной. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате случившегося один человек погиб и один пострадал.

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