В Екатеринбурге легковушка попала в ДТП и перевернулась

В Екатеринбурге Audi врезалась в легковушку после чего попала в отбойник и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.