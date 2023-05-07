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В Екатеринбурге легковушка попала в ДТП и перевернулась

В Екатеринбурге Audi врезалась в легковушку после чего попала в отбойник и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге легковушка попала в ДТП и перевернулась
© Ura.Ru

«Водитель Audi врезался в попутную машину, после чего допустил наезд на бордюр и ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки», -сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.

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