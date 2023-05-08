Грузовик опрокинулся после ДТП в Москве

Грузовой автомобиль опрокинулся после дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

"На улице Подольских Курсантов, 18 произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Судя по видео, "Газель" выехала на перекресток на красный свет. Кроссовер Opel врезался в заднее левое колесо грузовика. От удара грузовая машина перевернулась. О пострадавших в ДТП не сообщается.