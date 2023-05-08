14 человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье

В Благовещенске столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 14 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Амурской области.

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В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в 20:36 по местному времени (14:36 мск) в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого.

22-летний водитель Toyota Prius, не имеющий права на управление транспортным средством, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом.

В результате столкновения автобус упал на бок. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.

Всех раненых госпитализировали в городские клиники, им оказывается необходимая медицинская помощь.