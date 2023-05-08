$76.82-1.7984.91-2.09

14 человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье

В Благовещенске столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 14 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Амурской области.

14 человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье
© t.me/c/1556878897/108690

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в 20:36 по местному времени (14:36 мск) в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого.

22-летний водитель Toyota Prius, не имеющий права на управление транспортным средством, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

В результате столкновения автобус упал на бок. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.

Всех раненых госпитализировали в городские клиники, им оказывается необходимая медицинская помощь.

При ликвидаций последствий ЧП были задействованы спасатели. Причины ДТП и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий