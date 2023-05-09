$76.82-1.7984.91-2.09

В российском городе женщина на внедорожнике снесла автобусную остановку

В Краснодаре 8 мая женщина за рулем внедорожника снесла автобусную остановку. Об этом сообщается в МВД России по городу.

В российском городе женщина на внедорожнике снесла автобусную остановку
© ТАСС

По информации ведомства, водитель двигалась по улице Калинина. На мокром асфальте женщина не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. Полиция Краснодара занимается проверкой инцидента.

Отмечается, что никто не пострадал. Кадры инцидента опубликовали в Telegram-канале местного МВД.

8 мая в результате столкновения автобуса с автомобилем в Приамурье пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.

Ранее сообщалось, что в Турции грузовик снес автомобили, стоявшие в очереди на автозаправочную станцию вблизи города Белен.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий