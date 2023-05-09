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Гутерриш заявил, что ООН проведет в Стамбуле встречу сторон зерновой сделки

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что ООН проведет в Стамбуле встречу сторон зерновой сделки, сообщает газета El Pais. "Мы планируем подготовить встречу между всеми сторонами (РФ, Украина, ООН и Турция) в Стамбуле, мы делаем все возможное, чтобы лучше откликнуться на проблемы России", - заявил Гутерриш. Он отметил, что для полноценной работы зерновой сделки существуют косвенные препятствия, которые ООН стремится решить. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что экспорт продовольствия и удобрений по зерновой сделке сталкивается с препятствиями. Он считает необходимым продолжение инициативы по зерновой сделке в ее более совершенном формате. Черноморская зерновая инициатива также предусматривает экспорт удобрений, включая и аммиачные.

Гутерриш заявил, что ООН проведет в Стамбуле встречу сторон зерновой сделки
© Газета.Ru
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