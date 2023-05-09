Шесть человек погибли после атаки пчел при ДТП в Никарагуа

Шесть человек погибли и не менее 17 пострадали в результате атаки пчел-убийц в Никарагуа после ДТП. Об этом сообщает местный телеканал TN8.

По доступным данным, в понедельник, 8 мая, автобус общественного транспорта в городе Сан-Себастьян-де-Яли в департаменте Хинотега потерял управление, перевернулся и упал в овраг, где находились пчелиные ульи. Отмечается, что это были пчеловодческие ульи, которые располагались на плантациях кофе в этой части Никарагуа.

«Пассажиры подверглись нападению этих опасных насекомых. На данный момент считается, что погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе восьмилетняя девочка», — говорится в материале телеканала. Известно, что в автобусе находились около 25 человек.

По меньшей мере 17 из них были госпитализированы.