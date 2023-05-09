52 человека пострадали в ДТП с автобусом на востоке Германии

Речь идёт о гражданах Польши, которые числятся в штате немецкой компании, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на польскую полицию.

Правоохранители уточнили, что десять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в критическом. Авария произошла в районе населённого пункта Штроков на автобане А12, который ведёт в сторону польско-германской границы.