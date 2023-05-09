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52 человека пострадали в ДТП с автобусом на востоке Германии

Речь идёт о гражданах Польши, которые числятся в штате немецкой компании, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на польскую полицию.

52 человека пострадали в ДТП с автобусом на востоке Германии
© РИА Новости

Правоохранители уточнили, что десять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в критическом. Авария произошла в районе населённого пункта Штроков на автобане А12, который ведёт в сторону польско-германской границы.

На месте происшествия работали 95 сотрудников экстренных служб. Пассажиров автобуса доставили в ближайшие больницы на вертолётах.

Сейчас движение по магистрали закрыто.

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