В Москве мотоцикл влетел в пожарную машину. В результате инцидента пострадал мотоциклист, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пишет РЕН ТВ.

Авария произошла на Земляном валу, недалеко от торгового центра «Атриум».

«Столкнулись две машины. В результате аварии пострадал мотоциклист, он доставлен в больницу», - уточнили в пресс-службе столичного МВД.

После удара мотоцикл загорелся и почти полностью сгорел. Пожарная машина также получила повреждения.

В районе жесткой аварии затруднено движение, собирается большая пробка.