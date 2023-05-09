В Москве мотоциклист столкнулся с пожарной машиной
В Москве мотоцикл влетел в пожарную машину. В результате инцидента пострадал мотоциклист, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пишет РЕН ТВ.
Авария произошла на Земляном валу, недалеко от торгового центра «Атриум».
«Столкнулись две машины. В результате аварии пострадал мотоциклист, он доставлен в больницу», - уточнили в пресс-службе столичного МВД.
После удара мотоцикл загорелся и почти полностью сгорел. Пожарная машина также получила повреждения.
В районе жесткой аварии затруднено движение, собирается большая пробка.
Другие обстоятельства происшествия выясняются.