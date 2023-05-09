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В Москве мотоциклист столкнулся с пожарной машиной

В Москве мотоцикл влетел в пожарную машину. В результате инцидента пострадал мотоциклист, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пишет РЕН ТВ.

Авария произошла на Земляном валу, недалеко от торгового центра «Атриум».

«Столкнулись две машины. В результате аварии пострадал мотоциклист, он доставлен в больницу», - уточнили в пресс-службе столичного МВД.

После удара мотоцикл загорелся и почти полностью сгорел. Пожарная машина также получила повреждения.

В районе жесткой аварии затруднено движение, собирается большая пробка.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

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