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На внешней стороне МКАД столкнулись два автомобиля

На внешней стороне 51-ого километра МКАД вечером во вторник, 9 мая, произошла дорожная авария. Там столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе московского Дептранса.

На МКАД столкнулись два автомобиля
© РИА Новости

Сейчас на месте работают оперативные службы. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

Движение в районе ДТП оказалось затруднено. Водителей призывают выбирать пути объезда и рассчитывать свое время в дороге заранее.

Другое ДТП произошло 7 мая на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.

Еще одна авария произошла в Москве на Космодамианской набережной. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате случившегося один человек погиб и один пострадал.

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