На МКАД столкнулись два автомобиля

На внешней стороне МКАД столкнулись два автомобиля
На внешней стороне 51-ого километра МКАД вечером во вторник, 9 мая, произошла дорожная авария. Там столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе московского Дептранса.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.
Движение в районе ДТП оказалось затруднено. Водителей призывают выбирать пути объезда и рассчитывать свое время в дороге заранее.
Другое ДТП произошло 7 мая на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.
Еще одна авария произошла в Москве на Космодамианской набережной. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате случившегося один человек погиб и один пострадал.