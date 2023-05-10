$76.82-1.7984.91-2.09

Два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" в Иркутской области

Сотрудники ГИБДД Иркутской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, вчера около 6 утра на 1640 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 47-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗ». В результате случившегося 49-летняя женщина и 14-летняя девочка, находящиеся в салоне легковушки, скончались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также пострадал находившийся за рулем легковушки водитель. Судя по видео, у легкового автомобиля полностью смята задняя часть кузова. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий