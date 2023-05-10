Два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" в Иркутской области

«По предварительной информации, вчера около 6 утра на 1640 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 47-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗ». В результате случившегося 49-летняя женщина и 14-летняя девочка, находящиеся в салоне легковушки, скончались», — говорится в сообщении.