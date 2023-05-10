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В Казани электровелосипед загорелся в руках у хозяина

Электрический велосипед загорелся в руках у мужчины в Казани, инцидент попал на видео, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В Казани электровелосипед загорелся в руках у хозяина
© Газета.Ru

Вечером после длительной поездки казанец поставил электровелосипед на зарядку. Утром следующего дня, когда мужчина выходил из дома, то почувствовал запах гари и увидел, что велосипед вспыхнул. Казанец оттолкнул пылающий гаджет подальше от дверей подъезда.

Огонь потушили прибывшие на место пожарные. В итоге пострадал только велосипед. Причиной возгорания называют короткое замыкание.

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