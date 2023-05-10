В Казани электровелосипед загорелся в руках у хозяина

Электрический велосипед загорелся в руках у мужчины в Казани, инцидент попал на видео, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Вечером после длительной поездки казанец поставил электровелосипед на зарядку. Утром следующего дня, когда мужчина выходил из дома, то почувствовал запах гари и увидел, что велосипед вспыхнул. Казанец оттолкнул пылающий гаджет подальше от дверей подъезда.