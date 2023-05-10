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Турист из Владивостока разбился в ДТП в Таиланде

Житель Владивостока погиб в дорожно-транспортном происшествии на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал «NEWS.VL. Владивосток и Приморье».

Мотоциклист из Владивостока погиб в ДТП в Таиланде
© Газета.Ru

Отмечается, что мужчина ехал по дороге на мотоцикле. В какой-то момент он не справился с управлением, мотоцикл вылетел с дороги и врезался в препятствие. Мужчина погиб на месте.

По данным vostokmedia.com, в ДТП пострадал мужчина, который ехал на мотоцикле в качестве пассажира. Он доставлен в местную больницу.

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