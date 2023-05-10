Мотоциклист из Владивостока погиб в ДТП в Таиланде

Житель Владивостока погиб в дорожно-транспортном происшествии на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал «NEWS.VL. Владивосток и Приморье».

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Отмечается, что мужчина ехал по дороге на мотоцикле. В какой-то момент он не справился с управлением, мотоцикл вылетел с дороги и врезался в препятствие. Мужчина погиб на месте.