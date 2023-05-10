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Пять водителей подрались из-за попытки объехать пробку по обочине в Нижегородской области

В Нижегородской области водители устроили драку на проезжей части из-за попытки одного автомобилиста объехать пробку по обочине, сообщает pravda-nn.ru. Видео с потасовкой появилось в соцсетях.

Попытка объехать пробку по обочине закончилась массовой дракой
© Газета.Ru

Инцидент произошел в Володарском районе по дороге к поселку Старая Сейма. Водитель легковушки решил объехать пробку по обочине, разозлив других автомобилистов, в результате чего началась драка.

На кадрах видно, как возле грузовика трое мужчин дерутся друг с другом, позже к ним присоединяются еще двое. Чем закончился конфликт, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Красноярске водители подрались на проезжей части из-за того, что не поделили полосу.

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