Попытка объехать пробку по обочине закончилась массовой дракой

В Нижегородской области водители устроили драку на проезжей части из-за попытки одного автомобилиста объехать пробку по обочине, сообщает pravda-nn.ru. Видео с потасовкой появилось в соцсетях.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в Володарском районе по дороге к поселку Старая Сейма. Водитель легковушки решил объехать пробку по обочине, разозлив других автомобилистов, в результате чего началась драка.

На кадрах видно, как возле грузовика трое мужчин дерутся друг с другом, позже к ним присоединяются еще двое. Чем закончился конфликт, неизвестно.