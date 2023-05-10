Попытка объехать пробку по обочине закончилась массовой дракой

Пять водителей подрались из-за попытки объехать пробку по обочине в Нижегородской области
В Нижегородской области водители устроили драку на проезжей части из-за попытки одного автомобилиста объехать пробку по обочине, сообщает pravda-nn.ru. Видео с потасовкой появилось в соцсетях.
Инцидент произошел в Володарском районе по дороге к поселку Старая Сейма. Водитель легковушки решил объехать пробку по обочине, разозлив других автомобилистов, в результате чего началась драка.
На кадрах видно, как возле грузовика трое мужчин дерутся друг с другом, позже к ним присоединяются еще двое. Чем закончился конфликт, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Красноярске водители подрались на проезжей части из-за того, что не поделили полосу.