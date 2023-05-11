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Автомобиль опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве

В Москве легковой автомобиль опрокинулся в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Лефортовском тоннеле автомобиль не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся», — говорится в сообщении.

Судя по раскраске, это мог быть автомобиль такси. О пострадавших в ДТП не сообщается. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее стало известно, что в Тверской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 10-летний ребенок. На родителей ребенка составили административный протокол по ч. 3 статьи 12.7 КоАП РФ, им грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

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