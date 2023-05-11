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В Кузбассе мотоциклист погиб от удара о разворачивающийся автомобиль ДПС

В Новокузнецке мотоциклист врезался в патрульный автомобиль ДПС и погиб, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем ДПС
© Газета.Ru

«По предварительной информации, мотоцикл столкнулся с автомобилем ДПС, выполнявшим разворот на проезжей части. В результате столкновения 35-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью», — отмечается в сообщении СК.

В рамках возбужденного уголовного дела назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

По факту инцидента областное ГУ МВД проводит служебную проверку, сообщается в его Telegram-канале.

«Если в результате подтвердится вина сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в полиции настаивают, что автомобиль ДПС совершал разворот с включенными проблесковыми маяками.

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