Три грузовика столкнулись на трассе в Подмосковье
Два человека пострадали при столкновении трех грузовых автомобилей на трассе в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Авария произошла на 52-м км автодороги М-3 «Украина».
«По предварительной информации, произошло попутное столкновение трех грузовых транспортных средств», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что во время дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. Об их состоянии не сообщается. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.