В Приамурье водитель Lexus насмерть сбил двух женщин
В Приамурье произошла трагедия на 48-м километре дороги «Благовещенск – Гомелевка». Здесь под колесами легкового автомобиля Lexus CT200 погибли два пешехода.
По данным местной полиции, женщины 1992 и 1995 годов рождения скончались на месте аварии. Также травмы получил пассажир автомобиля.
В настоящее время стражи правопорядка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что два грузовика столкнулись на МКАД. Водитель одного из них не справился с управлением и врезался в другую фуру.