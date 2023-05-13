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В Приамурье водитель Lexus насмерть сбил двух женщин

В Приамурье произошла трагедия на 48-м километре дороги «Благовещенск – Гомелевка». Здесь под колесами легкового автомобиля Lexus CT200 погибли два пешехода.

В Приамурье водитель Lexus насмерть сбил двух женщин
© ТАСС

По данным местной полиции, женщины 1992 и 1995 годов рождения скончались на месте аварии. Также травмы получил пассажир автомобиля.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что два грузовика столкнулись на МКАД. Водитель одного из них не справился с управлением и врезался в другую фуру.

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