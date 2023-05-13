В Приамурье водитель Lexus насмерть сбил двух женщин

В Приамурье произошла трагедия на 48-м километре дороги «Благовещенск – Гомелевка». Здесь под колесами легкового автомобиля Lexus CT200 погибли два пешехода.

По данным местной полиции, женщины 1992 и 1995 годов рождения скончались на месте аварии. Также травмы получил пассажир автомобиля.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.