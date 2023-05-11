СК сообщил подробности о гибели пятерых человек в ДТП

Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовали подробности дела о гибели пятерых человек при опрокидывании автомобиля в воду.

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«По версии следствия, в вечернее время 10 мая 2023 года молодые люди приехали в гости к знакомому в поселок Шушенское, где все вместе употребляли алкогольные напитки. После застолья молодые люди впятером направились на автомобиле в сторону села Субботино. Следуя по автодороге, водитель не справился с управлением, допустил ДТП и опрокидывание автомобиля, в результате чего транспортное средство оказалась в водоеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле находились двое мужчин в возрасте 18 лет, а также 18-летняя девушка и мужчины 19 и 20 лет. Все они не смогли выбраться из машины и погибли. Информация о падении автомобиля в водоем поступила от водителя пассажирского автобуса.